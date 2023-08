Pourquoi un ministère de l’Éducation aujourd’hui?

L’éducation au Québec :

Où sont nos penseurs actuellement ? C’est le grand silence, car la gangrène se trouve dans la politisation de l’éducation !

En 1964, on a créé le ministère de l’Éducation, parce que c’était absolument nécessaire pour rattraper le temps perdu. Pour ma part, je suis entré à l’université en 1964, après une 11e année, pour faire un cours d’ingénieur ! Ça avait plus ou moins de sens… Il y avait alors nécessité pour une grande réforme.

Ce qui a été fait à l’époque était nécessaire, mais les temps ont changé et la gestion de l’éducation doit être mieux adaptée au monde actuel.

À mon sens, la première réforme à faire actuellement doit passer par la « dépolitisation de l’éducation ».

Il ne faut plus que le système éducatif soit l’otage des partis politiques, mais plutôt une institution indépendante avec des budgets, une nouvelle structure plus près de l’éducateur et avec des mandats de haut niveau débattus dans un conseil d’administration composé de personnes compétentes et « apolitiques ».