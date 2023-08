Washington, le 28 août 1963, j’y étais

Dans ma mémoire, peut-être de plus en plus vacillante, je garde un souvenir ému, émouvant, inoubliable, de la célèbre journée historique du 28 août 1963.

Ça fait maintenant 60 ans. J’étais là, chanceux que je suis, homme comblé.

Le gamin que j’étais alors venait d’avoir 20 ans, quelques semaines avant le grand jour, il venait de terminer son cours classique, d’une durée de huit ans, et il allait commencer ses études en sociologie, à l’Université de Montréal, après son enfance à Gatineau.

Les aléas d’un voyage sur le pouce, les imprévisibles événements et rencontres d’un drôle de périple, lequel m’avait conduit jusque dans l’Alabama, sur les traces de Rosa Parks, ont fait en sorte que j’ai eu la chance d’être à Washington le 28 août.

Il y avait eu, au début du voyage, une rencontre déterminante, à Boston, avec un homme formidable, d’origine italienne, un prêtre, Padre Serino. Cette rencontre a fait en sorte que, le 28 août 1963, j’étais à Washington, en compagnie de Guy Thauvette, mon merveilleux ami.

À Boston, au début août, nous avions croisé Padre Serino, qui travaillait avec de jeunes Portoricains, dans un centre communautaire. Il nous avait hébergés et nourris pendant quelques jours. Il nous avait emmenés manger, près de la mer, chez ses parents, des personnes hospitalières, nées en Italie.

Il nous avait dit qu’une place pourrait être réservée pour nous dans un des nombreux autobus partant de Boston, si nous le voulions bien être là le 28 août. Nous avons accepté, nous étions là le 27 août, et nous sommes donc allés à Washington, dans un bus, bus dans lequel nous étions les enfants chéris, choyés, gâtés par de nombreuses femmes afro-américaines qui nous nourrissaient, nous traitaient aux petits oignons.

À Washington, nous étions, selon diverses estimations, entre 200 000 et 300 000. Pendant des heures, attendant les invités de marque, nous avons encore été choyés, et nous avons eu de formidables conversations avec de nombreuses personnes.

Puis, de nombreuses personnes ont chanté ou pris la parole. Bien évidemment, le grand invité, attendu par tous, était le fameux Martin Luther King, lequel a électrisé et bouleversé la foule, avec son célèbre I have a dream. Il a dit : « L’année 1963 n’est pas une fin, mais un début. »

Ce jour-là, on pouvait avoir l’impression que tous, Noirs, Blancs, et autres, nous pourrions marcher ensemble et nous entendre.

Des progrès ont probablement été réalisés, mais les haines, les discriminations, les rejets et le racisme, tout cela reste encore trop présent, en 2023, 60 ans plus tard.

Je n’oublierai jamais ce jour du 28 août 1963.