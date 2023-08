Un Québec ouvert sur le monde

Monsieur André Pratte souhaite que le Québec puisse à la fois valoriser sa langue et sa culture françaises, tout en s’ouvrant au reste du monde dont la lingua franca commerciale est l’anglais. Faisons donc comme les Finlandais, les Norvégiens, les Suédois, les Danois et bien d’autres peuples : donnons-nous un pays souverain. Ils nous prouvent que c’est la seule façon de pérenniser les langues et les cultures minoritaires distinctes dans une économie mondiale qui fonctionne en anglais. Notre statut provincial au Canada nous condamne à l’étiolement inexorable. Les chiffres finissent toujours par le démontrer, malgré les lunettes roses que monsieur Pratte s’efforce de porter.

