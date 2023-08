Notre dépendance à Facebook

La lettre de la présidente de Radio-Canada demandant à Meta (Facebook) d’autoriser sur son site les informations touchant les feux de forêt montre notre dépendance « pathétique » à ce média social. C’est comme si Facebook était devenu aussi essentiel ou naturel que l’air que nous respirons, qu’il était devenu un service essentiel, un service « public », alors que nous avons oublié qu’il était aux mains d’une entreprise privée. À cet égard, les réponses et comportements de Meta sont adéquats et dans la ligne de nos législations actuelles, et surtout du pouvoir que nous lui avons accordé au fil des années.

Mais ce qui démontre encore plus notre dépendance est l’absence d’analyse journalistique concernant justement cette dépendance, peut-être parce que les médias sont les premières victimes de cette dépendance…

Quelle entreprise, quel organisme privé, public ou communautaire, n’a pas sa « page Facebook » ? Nous avons fourni, de notre plein gré, au fil des années, une quantité d’informations personnelles et corporatives à Meta parce que son média social était si « pratique et si utile ». Pour citer le sociologue d’origine polonaise Zygmunt Bauman, qui a vécu ensuite en Angleterre : « Aucune société totalitaire n’aurait rêvé de posséder les informations que nous avons transmises de notre plein gré à Facebook. »

Si nous acceptons cette dépendance comme allant de soi, car Facebook est si « pratique », où allons-nous comme société ? Notre désir de « confort » va-t-il entraîner la décadence de notre société occidentale comme l’a prédit le philosophe Nietzsche au XIXe siècle ? Mais si nous jugeons essentiel et public le service offert par Facebook, osons le nationaliser.