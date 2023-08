Du poil au lièvre

La critique du gouvernement fédéral est devenue la marque de commerce tant des tenants de la droite que de ceux de la gauche, comme si celui-ci était trop au centre. Blague à part, s’il n’avait pas été aussi présent lors de la pandémie, où serait le pays aujourd’hui? De même, la sévérité de la crise du logement n’échappe pas au besoin de solidarité nationale. Et, tout comme en santé, les solutions passent par des actions concrètes et novatrices de tous les ordres de gouvernement, dont celle de repenser nos banlieues et nos centres-villes au premier chef. La COVID-19 a perturbé nos habitudes et changé nos perspectives quant à l’attrait urbain et au lieu de travail. Les répercussions sont vastes et profondes. Par exemple, la Ville de New York a présentement en chantier l’équivalent d’une douzaine d’Empire State convertis en condos et en logements locatifs. Cela n’est certes pas la solution pour nos jeunes familles. En revanche, on oublie que le fédéral a été le principal moteur de l’expansion du parc immobilier dans l’après-guerre, et qu’il l’est encore aujourd’hui à travers la Société centrale d’hypothèques et de logement (SCHL). La SCHL est au XXIe siècle — par les actifs qu’elle détient et les moyens dont elle dispose — une des plus puissantes sociétés du gouvernement fédéral et elle joue un rôle très important. Au point qu’avec plus de 250 000 logements créés chaque année, il est considéré comme l’acteur principal sur le marché de l’habitation au pays et en ce qui concerne l’évolution du parc immobilier. L’une de ses fonctions essentielles consiste à rendre le logement abordable pour tous les Canadiens en réduisant le coût des hypothèques et en fournissant une assurance aux emprunteurs. Tout comme pour la Banque du Canada, est-ce que Pierre Poilièvre va suggérer son abolition ?

