Planifier ce qui est prévisible

Au cours de ma carrière de gestionnaire dans le milieu de l’éducation, j’ai eu accès à bien des données émanant du ministère de l’Éducation. Pour des raisons de gouvernance, ces données étaient considérées comme étant nécessaires pour la gestion des commissions scolaires et des écoles. On y trouvait notamment des tableaux projetant l’évolution de la population scolaire et celle des cohortes sur divers horizons : 5 ans, 10 ans, 25 ans. Ces graphiques nous étaient acheminés dans l’optique du financement de nos milieux et dans celui des structures, le nombre de locaux de classe, les modifications aux bâtiments à envisager, le devenir des élèves des petites écoles susceptibles d’être fermées. Je peux vous assurer aujourd’hui qu’à ce moment l’intérêt pour les effectifs enseignants n’était pas de mise, cette donnée ne nous concernant pas ; nous n’avions pas d’emprise sur celle-ci : la formation des enseignants relevait et relève encore des universités et la certification de leur aptitude à enseigner, du ministère. Qu’on lise aujourd’hui que la situation actuelle était imprévisible par son ampleur relève de la tromperie alors que ces chiffres sont accessibles et compilés depuis des lunes. L’augmentation du nombre d’élèves se traduit par des besoins à former un plus grand nombre d’enseignants, c’est une lapalissade. La donnée indiquant que bon nombre de ceux-ci quittaient rapidement le milieu de l’éducation après leur insertion au travail était elle aussi depuis longtemps connue : on y travaillait déjà voilà 20 ans. Durant des années, on nous a fait plancher sur un équilibre budgétaire, sur des coupures draconiennes, sur des plans de performance, sur des réformes en oubliant qu’il faut prévoir l’essentiel : un enseignant dans une classe. Qu’on dise aujourd’hui que la magie ne fonctionne pas pour pallier les difficultés à combler les effectifs, j’en conviens. Qu’on nous dise que le ministère et ses fonctionnaires n’ont pas fait leur travail au fil des 20 dernières années et que le réalignement est en cours est une nécessité. Désolé, mais il est temps de réaffirmer que ne pas avoir réussi à planifier les besoins découlant du concept une classe/un enseignant est une erreur et que cela ne se reproduira plus. On se plaindra après cela que l’éducation ne soit pas suffisamment valorisée…

