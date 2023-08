Le syndrome du «30 sous»

Depuis 1858, l’expression « 30 sous » persiste dans la culture québécoise pour désigner faussement la pièce de 25 cents.

C’est ainsi que cette déviation de sens s’est répandue ailleurs dans notre quotidien, de sorte que les conducteurs du Québec, contrairement à ceux du reste du Canada et d’ailleurs, semblent incapables d’assimiler certains concepts de sécurité routière que sont, entre autres, les limites de vitesse, les passages pour piétons et les arrêts obligatoires.

« Pas de problèmes à dépasser la limite de 10 %. » « Les policiers tolèrent un dépassement de 15 km/h à la limite permise. » Combien de fois avez-vous entendu ces réflexions, autant de la part de conducteurs chevronnés que de la part d’apprentis conducteurs ? Cet état d’esprit par rapport à la conduite automobile n’est pas étranger au triste bilan des dernières années sur nos routes.

Comment implanter dans nos habitudes de conduite que 30 km/h, c’est 30 km/h, que 100 km/h, c’est 100 km/h, qu’un panneau « Arrêt » exige un arrêt, et non un ralentissement, et qu’un piéton a priorité sur un véhicule ? Voilà le défi auquel nos élus doivent s’attarder.