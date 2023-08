La future ligne de front majeure de la politique au Canada sera celle entre les industries des hydrocarbures et les provinces productrices de gaz et de pétrole (bitumineux), avec leurs partisans, qui resteront fortement opposées à toute forme de réduction de production et de consommation et à toute législation visant à atteindre des cibles de baisses d’émissions de carbone et à freiner l’impact du réchauffement climatique. Le Parti conservateur est l’allié politique naturel de ces positions opposées à toute forme de progrès et de justice sociale, économique et climatique.

Ce climat en réchauffement exponentiel tue, et les industries des hydrocarbures et du charbon en sont les plus grands responsables. Continuer dans cette direction n’est ni plus ni moins qu’un crime, et c’est là que les législateurs devront s’employer à en réduire l’ampleur, peu importent les gémissements des provinces, des actionnaires, des financiers et du lobby international avec les partis conservateurs canadiens.

Le NPD va dans la direction de plus de contrôles et de plus de législations, et le Bloc québécois semble avoir d’autres chats à fouetter. Reste donc à se demander ce que fera le Parti libéral, coincé entre l’arbre et l’écorce… avec sa tendance à vouloir plaire à tout le monde, donc à parler des deux côtés de la bouche.

La ligne de fracture et d’affrontement est inévitable et risque de diviser profondément le Canada. Les libéraux doivent commencer à le réaliser, de même qu’ils n’ont aucun gain à faire en ménageant ces intérêts industriels et leurs partisans, qui, on vient de le constater, viennent littéralement de repartir en guerre. Contre les citoyens, contre le climat, contre la taxe sur le carbone, contre toutes les législations pertinentes, progressistes et évolutives visant les luttes contre la pollution et le réchauffement climatique. Il faut s’attendre à des milliards réclamés en soi-disant pertes de revenus futurs. Mais il est ici question de destructions naturelles massives…