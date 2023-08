Dans le tourbillon du conflit entre le gouvernement du Canada et Meta (Facebook), une ombre inattendue apparaît au tableau : l’impact négatif de ce conflit sur les artistes. Depuis plusieurs années, nous, les créateurs, utilisons Facebook et Instagram afin de présenter nos réalisations et les recensions de notre travail dans les médias. Ces plateformes sont devenues partie intégrante de nos stratégies de communication et elles nous permettent de faire connaître les moments forts de nos carrières à nos publics. Le blocage du contenu journalistique par Meta a tristement restreint la visibilité des artistes, bloquant à la source la diffusion de notre travail.

L’impact est significatif. Nous, les artistes, sommes désormais entravés dans notre capacité à promouvoir correctement nos oeuvres et à mettre le public en contact avec nos réalisations. Les réseaux sociaux, naguère vecteurs de visibilité et de rayonnement, sont maintenant un rempart qui empêche notre travail de se rendre vers les gens.

Puisqu’il est généralement admis que l’art est vital pour notre société, il est impératif de reconnaître l’impact de ce conflit sur les artistes. […]

Reconnaissons l’impact de ce conflit sur les artistes, qui sont les grands oubliés de cet impitoyable combat entre titans.