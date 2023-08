Le MAC ne doit pas abandonner les artistes d’ici

Le 23 mai dernier, dans Le Devoir, Pierre Landry affirmait son indignation à propos du projet d’agrandissement du Musée d’art contemporain (MAC) et de ses conséquences. Dans La Presse du 11 août, Michel Goulet a rajouté son exaspération face à ce qu’il qualifie de honte.

Je partage ces critiques et j’admets aussi que la presque absence du MAC à Montréal est inadmissible, mais je pense que cette absence n’est pas attribuable aux seuls inconvénients de la rénovation du musée et que la modernisation doit être faite. Les musées ont aujourd’hui absolument besoin d’un grand escalier tournoyant pour avoir un vrai pied d’existence, et je ne suis pas contre le fait qu’un projet architectural accueille les visiteurs et les prédispose à l’importance des expositions qu’on y tient.

Il me semble que les causes du malaise déclaré concernant le MAC tiennent davantage à sa programmation, qui est, depuis des années, perçue comme une attitude d’abandon des artistes d’ici. Le terme « abandon » peut paraître excessif, mais je l’entends partout de la bouche des artistes, il fait consensus. Le public n’a presque plus accès aux productions d’ici, une situation incompréhensible puisque la première et la plus importante mission du MAC est de faire valoir ses artistes.

L’activité artistique a besoin de l’implication forte du milieu et de ses institutions pour se construire une identité, et à cette fin, notre musée d’art contemporain est une vitrine essentielle et nécessaire, car cette identité ne peut se construire qu’à travers l’énergie générée par la présence de productions de proximité, leur affirmation et le contact avec celles-ci.

J’en ai fait l’expérience, et je peux dire que la rétrospective de mes oeuvres au MAC, en 1995, s’est avérée une source de réflexions significatives et sensibles pour les jeunes générations d’artistes. Il y a à Montréal une effervescence de pratiques artistiques absolument formidables dont on nous prive tous pour laisser place au spectaculaire et à l’exotisme internationaux. Or, depuis la démocratisation de l’art et l’avènement de la Toile, notre rapport à la grandeur a complètement changé et ce qui se passe dans nos ateliers serait tout aussi capable de tenir en santé la billetterie du musée.

Je crois que si le MAC jouait le rôle pour lequel il a été créé, les délais de rénovation et l’installation temporaire à Place Ville Marie paraîtraient acceptables à tous.