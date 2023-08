Pour une culture démocratique à l’ARTM

On a appris dans les derniers jours que l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) travaillait, vraisemblablement depuis l’automne 2022, sur un projet de tramway en remplacement de son projet de REM de l’Est, rejeté par le gouvernement en raison de son coût faramineux.

L’information provient d’une entrevue donnée par François Rebello, consultant indépendant mandaté par l’ARTM. Celui-ci a pour mandat de soutenir l’ARTM dans sa tentative de proposer une nouvelle mouture du projet de REM de l’Est qui saura être acceptée par le gouvernement.

L’ARTM, loin de nier l’information, a essentiellement rabroué publiquement son consultant pour avoir divulgué de l’information au sujet du travail de réflexion de l’organisme, allant même jusqu’à évoquer publiquement la possibilité de rompre le contrat de consultation. Pourtant, cette information porte sur un projet public dont les répercussions sur l’ensemble des citoyens sont notables. N’est-ce pas la nature même d’un projet public, étudié par un organisme public avec des deniers publics, de faire l’objet d’un débat public dès son départ ?

Depuis plusieurs années, l’ARTM a su démontrer une hantise du débat public et une transparence minimale. Ces lacunes ont notamment été soulevées dans le plus récent Rapport sur l’application de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain et font l’objet de recommandations explicites. L’ARTM ne devrait pas craindre que le débat public influe sur son travail. Le débat public devrait faire partie intégrante de son travail.

Il est coutume pour les autres organismes de transport de la grande région de Montréal de consulter la population en amont lorsqu’un projet majeur est envisagé. […] Aucune raison ne justifie que l’ARTM fasse exception.