Quelles solutions aux enseignants non qualifiés?

Que faisons-nous pour ces enseignants « non légalement qualifiés » détenteurs d’un baccalauréat dans une matière autre que l’enseignement (psychologie, sociologie, travail social, communication et tant d’autres) et qui ont une expérience concrète d’enseignement depuis un an, voire plusieurs années ? On les décourage ! On leur propose une maîtrise de quatre ans, s’ils détiennent un bac dans la discipline qu’ils enseignent déjà et qu’ils veulent continuer à enseigner, telles les sciences, les mathématiques, la littérature, etc. Pour ceux qui ont un bac dans d’autres matières, ce cheminement vers le brevet d’enseignement est interdit. Il n’y a plus ce certificat qui leur permettait d’aller chercher les acquis spécialement en pédagogie. On leur dit de retourner sur les bancs d’école et de refaire un autre bac, celui de quatre ans en enseignement.

Le manque d’enseignants qualifiés est criant, et c’est avec un cri du coeur, fort et audible partout ces temps-ci, qu’on cherche des solutions. Tout plein de solutions. Des solutions rapides à mettre en place, d’autres qui requièrent plus de profondeur, de temps pour qu’elles persistent dans le temps quand celui-ci sera moins trouble.

Est-ce une solution envisageable, pour ces « non légalement qualifiés » tout aussi non qualifiables à la maîtrise, mais tout plein de compétences et de volonté à enseigner, d’analyser individuellement leur situation ; leurs études universitaires, leur expérience en enseignement, leurs aptitudes à transmettre leur savoir, afin de les qualifier en leur demandant de s’engager à suivre quelques cours clefs en pédagogie, quatre ou cinq, peut-être ? Ne les encourageons pas à cesser d’enseigner par l’iniquité des conditions entre les légalement qualifiés et les autres, et intégrons-les légalement au plus vite avant qu’ils ne quittent le milieu de l’enseignement.