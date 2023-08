Montréal, capitale culturelle

On voit souvent plus le négatif que le positif. Depuis la COVID-19, on est à peu près tous en épuisement ou sur le bord d’un épuisement. Ça rend la plupart d’entre nous marabouts. Mais par moments, il est bon de prendre un pas de recul et d’observer la beauté qui se cache dans les recoins de notre métropole. Parce que Montréal n’a jamais été aussi bouillonnante et pleine de vie.

Osons le dire, Montréal est la capitale culturelle du Canada. Elle a vu grandir (ou elle a su accueillir) des maîtres et des maîtresses de la chanson, du cinéma, du théâtre, de la littérature, de la télévision, de la bande dessinée et des arts visuels dans un foisonnement incroyable.

Qui dit Montréal, dit Leonard Cohen, Michel Tremblay, Denys Arcand, Xavier Dolan, Jean Leloup, Nelly Arcand, mais aussi Léa Pool, Mordecai Richler, Michel Rabagliati, Dany Laferrière, Lhasa de Sela et tant d’autres.

Je suis un gros fan de culture québécoise et montréalaise, mais je suis surtout aux aguets dans le domaine de la musique. Voici quelques noms issus de la métropole qui pourront vous permettre de renouer avec la légèreté. Certains de ces artistes seront même en spectacle cet automne. Puis, par souci d’économie, j’ai choisi d’éviter les artistes géants : on les

connaît déjà tous et toutes !

Half Moon Run (les plus

connus de ma liste, mais je devais leur accorder une place de choix : leur musique donne le goût de vivre !), les Barr Brothers (c’est du bonbon !), Lydia Képinski (des textes soignés et une énergie électrique), Cédric Dind-Lavoie (son album Archives est l’une de mes plus belles trouvailles), Philémon Cimon (dont la quête d’authenticité est si inspirante), Leif Vollebekk (d’une grande douceur), CRi (un jeune DJ qui veut nous faire danser), Emma Beko (une rappeuse d’ici qui chante avec le coeur), et je termine en faisant un accroc à ma propre règle, en citant un géant, Daniel Bélanger, parce que certains ont peut-être manqué le train : allez écouter son petit dernier, Mercure en mai, c’est d’une grande beauté.

Montréal, c’est vrai, peut parfois se prendre pour une autre vis-à-vis des autres villes et régions québécoises. Mais quand vient le temps de se comparer aux villes canadiennes, elle semble moins confiante. Pourtant, elle devrait bomber le torse fièrement : elle n’a rien à envier à personne. Et disons-le franchement : même par rapport aux plus grandes villes américaines, elle fait le poids !

Prenons le temps de renouer avec cette beauté !