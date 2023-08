Cher Bernard Drainville

On se tutoie. Ce sera court.

Je m’excuse pour la familiarité. Mais vu la façon dont tu t’exprimes concernant ma profession, je pense qu’il faut

contourner le protocole et aller droit dans le vif du sujet.

Bon, je le sens. Tu es dépassé. L’ampleur du naufrage est immense, et ton passé de chroniqueur t’a mal préparé pour ce sauvetage. Et même avec 30 000 $ de plus par année, rien n’y fait.

Ton capitaine ne t’a rien dit, l’ancien matelot était incompétent, et je pense que tu voulais trop ce poste. Pour les mauvaises raisons. […]

Mais tu es mal préparé.

Il aurait fallu t’intéresser à l’éducation avant. Lire. T’informer.



Réfléchir. Bien t’entourer. Des actions qui demandent de l’effort.

Mais tu as troqué l’effort contre du populisme il y a des années.

Mon conseil ?

Reconnais ta pauvre préparation et admets que tu ne seras pas à la hauteur. […] Et trouve un remplaçant à la hauteur pour réparer ta gaffe d’avoir voulu ce poste sans rien y connaître. […]



Amitiés

À voir en vidéo