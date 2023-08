M. Fitzgibbon, encore un effort si vous voulez être cohérent

Rares sont les dirigeants politiques qui osent dire leurs quatre vérités aux électeurs. Vous avez osé, vous, leur dire qu’ils doivent commencer à réfléchir, qu’il ne suffit pas de se donner bonne conscience en achetant une voiture électrique, qu’ils doivent changer leurs habitudes. Félicitations. Il était temps que ces choses soient dites. Mais là s’arrêtent les compliments. « Quand je vais quitter la politique, je vais acheter le nombre de voitures que je veux. Ce n’est pas le gouvernement qui va me dire quoi faire. Mais si je suis cohérent et si je veux aider la planète, je vais peut-être être plus parcimonieux sur ce que je fais », auriez-vous déclaré, selon La Presse. Je souhaiterais, pour ma part, que vous fassiez preuve de cohérence dès maintenant. Si vous cherchez vraiment un moyen de réduire les gaz à effet de serre le plus rapidement possible, pourquoi proposer une mesure qui ne pourra se concrétiser que dans de nombreuses années, à supposer qu’elle se concrétise un jour ? Et s’il y a péril en la demeure, ne serait-il pas justifié que « le gouvernement nous dise quoi faire » ? Quoi qu’en pense votre patron. La cohérence n’exigerait-elle pas qu’une mesure forte — et coercitive — soit prise dès maintenant ? Une suggestion : réduisez à 90 km/h la vitesse maximale sur les autoroutes du Québec et prenez les moyens pour faire respecter cette limite. Selon le site Web de Ressources naturelles Canada, « à une vitesse de 120 km/h, un véhicule consomme environ 20 % plus de carburant qu’en roulant à 100 km/h ». Puisque le secteur des transports est celui qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre au Québec, cette mesure aurait des effets positifs immédiats. Voilà, M. Fitzgibbon, en quoi consisterait la véritable cohérence.

