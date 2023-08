À l’aide pour les Afghanes!

Deux ans ont passé. Le sort des Afghanes continue de se détériorer depuis la prise du pouvoir par les talibans. Il s’aggrave même au point de priver les femmes et les filles de leurs droits les plus fondamentaux, dont celui à l’éducation. Toutes les belles promesses des nouveaux dirigeants ont été rompues et nous assistons à un recul terrifiant de la démocratie. Pour combattre notre sentiment d’impuissance, nous avons pris fait et cause pour celles qui sont le plus à risque de sévices — les élues, les juges, les avocates — et réclamé que le Canada leur offre d’urgence des visas d’accueil en tant que réfugiées. Nous avons multiplié les démarches auprès des différents ordres de gouvernement, activé nos contacts, participé à des rencontres, échangé avec personnes connaissant bien l’Afghanistan. Nous avons présenté en février dernier, avec notre collègue David Payne, un mémoire au Sous-comité des droits internationaux de la personne de la Chambre des communes. À l’instar de nombreux groupes, nous réclamions un amendement au Code criminel afin que soit levée l’interdiction d’intervenir dans un pays réputé abriter des terroristes. La loi C-41 fut finalement adoptée au mois de juin, levant ainsi un obstacle majeur à une aide concrète et efficace en sol afghan. Mais voilà : les délais administratifs prennent le relais des lenteurs politiques ; sur le terrain, on n’est pas plus avancés. Les organismes humanitaires sont en attente d’autorisations, comme le rapportait Radio-Canada dans un article publié le 13 août. Pendant ce temps, des femmes continuent d’être poursuivies, de se cacher, de craindre pour leur sécurité, voire pour leur vie. Pendant ce temps, les fonctionnaires travaillent au lancement du processus d’autorisation sans que l’on connaisse le calendrier de mise en application de la loi. Il faut absolument accélérer ce processus, car nous sommes en situation d’urgence pour ces femmes qui ont déjà tant souffert. Si l’adoption d’une loi est un progrès, il faut pouvoir l’appliquer si l’on veut qu’elle ait plus de valeur que le papier sur lequel elle est écrite. Car là-bas, depuis deux ans, chaque jour compte.

À voir en vidéo