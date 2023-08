Mélancolie

On nourrit un grand et fort attachement à ces entités par lesquelles on a vécu un jour d’intenses émotions ou qui nous ont donné l’impression d’avoir parfois servi à quelque chose dans la vie…

Au tour de Métro d’« y passer », donc. Quelle tristesse !

Que de souvenirs, dont d’aucuns poignants, liés à ce groupe…

Voir « partir » comme ça de bons amis, qu’on tenait en main, émeut, étreint. Ç’avait été le cas, pour moi, notamment lors de l’annonce de la fin de publication (dominicale) du Soleil, du… SunDay… Et qu’arriverait-il si Le Devoir devait éventuellement suivre cette même voie d’évanescence du monde matériel ?

Comment oublier, en effet, qu’au moyen d’une simple toute petite lettre en journal vous maculant les doigts, une grosse entreprise peut avoir connu une autre destination ? Nul, rien n’est irremplaçable […] ; mais essayez, oui, essayez d’engendrer autant d’attention, de profondeur, de réflexion, de précision, de senti, d’affection… ou de maintien, fidèle, en mémoire — d’idées ou de démonstrations, d’arguments ou mots lus virtuellement, en comparaison à vus/lus en touchant.

On n’y parvient guère. L’imprimé s’imprime. Mieux.