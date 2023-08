COVID-19, l’inaction automatique

Alors qu’on note une résurgence de cas de COVID-19 issus de nouveaux variants plus contagieux, on apprend que nos gouvernements disposent de grandes quantités de tests de dépistage rapide qui vont bientôt arriver à leur date de péremption. Devant la situation actuelle, va-t-on s’empresser d’écouler gratuitement ces tests auprès de qui en voudra ? Non, on va les détruire, comme prévu, et on vendra plutôt des boîtes de tests nouveaux, mais identiques, à ceux qui veulent savoir s’ils ont contracté le virus. Parions qu’il ne s’en vendra pas beaucoup, mais qu’importe. Il est toujours plus facile de faire ce qu’on a dit qu’on ferait que de prendre une nouvelle décision qui exige d’abord imagination, puis réflexion. Tant de non-décisions semblent se prendre ainsi, par automatisme, manque d’initiative ou simple facilité. Bien sûr, on peut se féliciter d’avoir respecté les procédures, mais on ne peut pas se vanter d’être un grand gestionnaire si on ne fait que respecter aveuglément un cahier de procédures, quoi qu’il arrive.

