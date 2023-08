Le mystère de Québec, la jalousie…

Bientôt il y aura, dans la circonscription électorale de Jean-Talon, en la ville de Québec, une élection. Encore une fois, on s’interrogera sur le mystère de Québec, qui vote différemment de l’ensemble québécois. En fait, pas tout à fait, car de mystère il n’y a point : Québec vote contre Montréal ! Je m’explique : si, au fédéral, Montréal vote libéral et Bloc québécois, contrairement à elle, la ville de Québec vote conservateur. Aux dernières élections provinciales, elle votait CAQ quand Montréal votait libéral et Québec solidaire. Maintenant, avec la perte de confiance envers la CAQ à cause de l’abandon du 3e lien par le gouvernement caquiste, alors que, pendant ce temps, Montréal est toujours sous contrôle libéral et solidaire, il ne reste plus que ce PQ jadis délaissé par elle et qui, sondages à l’appui, comme ses choix précédents, peut rapprocher la ville de Québec du pouvoir futur sans la concurrence de l’orgueilleuse métropole.

Lyne St-Onge

Le 16 août 2023