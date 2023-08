Les fermes locales, une solution au prix des produits frais

C’est avec empathie que j’ai lu l’article de Mme Cousineau intitulé « Une santé nutritionnelle hors de prix », du 16 août. En effet, dans ma pratique d’enseignante, qui s’est échelonnée sur 26 ans, j’en ai vu des vertes et des pas mûres, si je puis m’exprimer ainsi. J’ai côtoyé beaucoup d’enfants et d’ados qui n’avaient rien dans le ventre ou qui étaient bourrés d’aliments sucrés ou transformés.

J’ai le bonheur d’avoir trois enfants, dont une fille qui a un projet de ferme bio en Mauricie, avec quatre autres gentils fous bollés (tous détenteurs d’un baccalauréat ou d’une maîtrise). Ils se sont donné la mission de nourrir les gens. Je vous confirme qu’ils en mettent, du temps, de l’énergie, de l’enthousiasme et du jus de bras. Le panier familial coûte 42 $ par semaine et le petit, 29 $ — et ce, pendant 21 semaines. Et c’est copieux ! Malgré tous leurs efforts, mes fous bollés doivent se déplacer sur 150 km autour de leur ferme pour rejoindre 400 familles.

Je suis convaincue qu’il faut faire connaître aux gens la possibilité d’aller s’approvisionner en légumes frais auprès de ces fermes locales (plusieurs points de chute à Montréal, entre autres). Pensez-y, il n’y a que de bonnes raisons : c’est bio,

local, peu cher et ça fait vivre des producteurs d’ici !