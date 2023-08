Visa le noir, tua le blanc

La « loi 40 » du gouvernement Legault, qui a aboli les commissions scolaires pour les remplacer par des centres de services scolaires et supprimé au passage les élections de ceux qui y siégeaient, a subi un échec en Cour supérieure à la suite d’une poursuite de la part de l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec. Le juge a déterminé que certains articles vont à l’encontre des droits et libertés des anglophones. […]

Le plus aberrant dans toute cette saga, ce n’est pas le fait que les anglophones ont eu gain de cause, mais plutôt le fait que les centres de services scolaires francophones se trouvent pris dans un carcan qui laisse toute la place à la centralisation des pouvoirs entre les mains du ministre de l’Éducation. De surcroît, cette loi permettrait notamment au ministre de nommer les futurs directeurs généraux des centres de services scolaires, mais aussi de les limoger et même d’annuler leurs décisions pour imposer les siennes.

En termes clairs, le gouvernement Legault, avec la loi 40, avait notamment pour objectif d’exercer un meilleur contrôle sur la gestion des commissions scolaires anglophones, mais le jugement de la Cour supérieure remet le pouvoir entre leurs mains. […]