Fitzgibbon a raison

L’hydroélectricité a ses limites. Nous avons déjà harnaché au Québec les rivières les plus rentables. Les prochains projets coûteront de plus en plus cher. On peut certes rénover la technologie des barrages existants, mais on peut difficilement continuer d’inonder d’autres territoires.

Le pétrole et le gaz ne peuvent plus servir à produire de l’électricité, sauf si on en séquestre les émissions de GES à la source. Les véhicules électriques ont leurs limites. L’hydrogène est plus approprié pour les véhicules lourds. Au Québec, le solaire et l’éolien peuvent répondre à des besoins locaux, par exemple aux Îles-de-la-Madeleine, mais sans plus.

Par conséquent, qu’on le veuille ou non, le nucléaire est la seule chance de salut. Cela dit, les gros réacteurs à fission nucléaire sont désuets, car trop dangereux et polluants. L’avenir est aux microcentrales et à la fusion nucléaire.

Fermer Gentilly a été une erreur historique impardonnable qui dénotait un manque de vision technologique. La centrale était effectivement désuète, mais elle permettait de conserver une expertise nucléaire locale. Et cette expertise est essentielle pour la transition vers le nucléaire 2.0.

Je l’ai déjà dit et je le répète, ça prend des ingénieurs à la tête d’Hydro-Québec, pas des banquiers ni des cheerleaders.