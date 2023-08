Honte à Tennis Canada

Dimanche dernier, l’une des joueuses de la finale de l’Omnium Banque Nationale de Montréal avait disputé son match de demi-finale seulement quelques heures plus tôt dans la journée, alors que l’autre finaliste avait joué son match de demi-finale le samedi. Est arrivé ce qui devait arriver : en 45 minutes, la joueuse la plus reposée a triomphé facilement (6-1 et 6-0) de son adversaire. Je comprends très bien que la météo capricieuse a compliqué le travail des organisateurs pendant le tournoi, mais cette décision quant à la finale est une véritable honte, d’abord parce qu’elle repose sur une injustice criante, ensuite parce qu’elle méprise la valeur même du sport (et on parle ici d’un des neuf tournois du Masters 1000, ce qui n’est pas rien). Au lieu de trouver une solution qui avantage les joueuses, on a en effet préféré ne pas bousculer l’horaire de ceux qui avaient payé leur billet pour assister à la finale le dimanche, quitte à leur présenter un produit bâclé. Le mépris est complet : à l’égard des joueuses qui se dévouent corps et âme et à l’égard des amateurs qui aiment le tennis pour lui-même. Bref, on s’est comporté en gestionnaire de ses propres intérêts avant de se placer au service du sport.

