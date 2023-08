Rendez-vous manqué

Tout à fait d’accord avec M. Lisée (chronique du samedi 5 août) au sujet du REM. La logique a pris le champ. Je me souviens très bien de la proposition du « grand déblocage » du Parti Québécois en 2018. C’était un programme de transport collectif sensé, intelligent et respectueux de l’environnement, de nos moyens et, surtout, des besoins réels de (toute) la population de la grande région de Montréal, actuels et futurs. Je me souviens d’avoir appuyé le candidat péquiste dans Sanguinet, sur la Rive-Sud, qui promettait un volet régional du projet, axé sur un système de transport léger. Encore une fois, les calculs politiques, la chasse aux votes et le tape-à-l’oeil ont prévalu.

