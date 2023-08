Quel avenir pour la francophonie?

Saviez-vous que le MIT (Massachussetts Institute of Technology), l’une des universités les plus réputées du monde, a travaillé au cours de la dernière année à favoriser l’apprentissage de la langue anglaise au sein du corps professoral de l’université algérienne ? Que l’ambassadrice américaine dans ce pays d’Afrique du Nord, Elizabeth Moore Aubin — mariée à un descendant de Canadiens français ? —, ne cache pas son ambition d’aider son système universitaire à basculer vers l’anglais ? Dans les faits, après l’introduction de l’anglais dès le primaire — en même temps que le français — à la rentrée 2022-2023, l’Algérie s’apprête à lancer à la prochaine rentrée une série de mesures, comme l’apprentissage de l’anglais en mode accéléré pour les bacheliers entrant à l’université ou la création de filières universitaires dans cette langue.

Quinze ans après le déclassement de la langue française au Rwanda au profit de l’anglais et alors que le Mali vient d’adopter une constitution qui relègue la première au rang de langue de travail, il est à se demander si le français n’est pas entraîné fatalement dans une pente déclinante sur le continent africain. Dans chacun des pays mentionnés précédemment, c’est la France qui est pointée du doigt comme responsable. Qu’on lui reproche l’action de ses soldats sur le terrain comme au Sahel ou au Rwanda, ou que ses relations avec une ancienne colonie comme l’Algérie soient tendues de manière quasi permanente depuis l’indépendance, dans tous les cas, c’est le statut du français qui écope.

Se pose alors la question du Québec dans tout cela. Quel est l’avenir de la francophonie et quel effet cet avenir peut-il avoir sur le seul État francophone au nord du Rio Grande ? La question mérite certainement d’être posée et il est à espérer que le gouvernement québécois est à l’écoute. Il est plus que temps que Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, entame une tournée des capitales des pays africains où le français est présent. Si la France est incapable de faire oublier son image d’ancienne puissance coloniale, il revient naturellement au Québec de prendre l’initiative d’instaurer une réelle coopération économique, institutionnelle, environnementale et culturelle, d’égal à égal, entre ces pays et ceux du « Nord ». Un Bureau du Québec à Tel-Aviv vaut bien une délégation à Alger, à Niamey, à Bamako ou à Kigali. Le temps presse ; il y va de l’avenir de la francophonie et, par extension, de celui du Québec.