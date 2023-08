Une intégration déficiente au Québec

L’intégration des immigrants au Québec se fait par la langue et par le coeur. Or, on apprend à la lumière d’une étude que la loi 21 semble éloigner les immigrants du Québec, dans leur coeur du moins. Mais est-on réellement surpris ? Une loi qui entretient les préjugés, voire l’intolérance, à l’égard de certaines minorités risque en effet d’avoir de telles conséquences. L’interculturalisme tel que chéri par les néoconservateurs québécois semble unidirectionnel… Certains croient que la loi 21 nous protège des autres. Malheureusement, le Québec se nuit à lui-même. Nous pouvons très bien être Québécois, fiers de notre langue et de notre culture, être pour la laïcité, reconnaître que celle-ci est un principe de notre identité, tout en étant contre la discrimination d’une partie de notre population.

