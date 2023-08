Personnes âgées prises en otage

Quoique l’hécatombe dans les CHSLD durant la pandémie ait suscité une kyrielle de recommandations et de rapports, il semble que le système de santé, en ce qui concerne les personnes âgées, ne soit pas encore sorti des écueils qui le hantent depuis des décennies.

En dernière heure, on apprend qu’une résidente de 92 ans du CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse, Mireille Éthier, est décédée tragiquement après avoir chuté et s’être étouffée en mangeant. Selon sa belle-fille, indignée et bouleversée, Mme Éthier serait morte « par négligence du gouvernement. Des soins humains, elle n’en a pas eu ».

Le scénario de la maltraitance envers les personnes âgées se répète inlassablement, tel un vieux microsillon 78 tours usé et grinçant. Une ritournelle sans fin marquée par un destin implacable. Des cas comme celui de Mme Éthier sont devenus presque « normaux », comme si la mort qui survient à un âge avancé faisait partie de la vie « normale ».

Jusqu’à quand notre société dite « civilisée » traitera-t-elle ses aînés comme des êtres de classe inférieure ? Quand reconnaîtra-t-elle enfin le legs incommensurable de ces personnes qui ont contribué à la sueur de leur front au confort de notre société ?

Notre société se doit de redonner à la vieillesse ses lettres de noblesse et de prendre soin de ceux et celles qui ont eu le privilège de vieillir au lieu de les tenir en otage dans un système qui semble avoir oublié qu’il est responsable de leur mieux-être en fin de vie.