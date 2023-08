Le variant Éris est là, et nous voilà laissés à nous-mêmes

Il y a peu de temps, nous apprenions que nos gouvernements s’apprêtaient à se débarrasser des surplus de tests de dépistage rapide de la COVID-19 encore en stock. Seule indication : ils n’envisageraient pas de procéder à leur distribution gratuite à l’ensemble de la population via, notamment, les réseaux des pharmacies, comme ce fut le cas l’an dernier.

Donc arrive un automne que tous les spécialistes s’entendent pour considérer comme sujet à une grande propagation du variant Éris du coronavirus. Sans tests rapides, la population pourra toujours envahir cliniques et urgences. Ça ne va sûrement pas aider à renforcer notre réseau public de santé, et on peut penser que c’est peut-être là l’objectif non divulgué derrière cette décision de nous laisser à nous-mêmes face à cette nouvelle éclosion.