Enseignants non qualifiés demandés

Vous est-il déjà arrivé d’imaginer une offre d’emploi dans les médias autorisés par le service de police ou le service des incendies d’une municipalité recherchant des policiers ou des pompiers non qualifiés ? Une hypothèse tout à fait inimaginable, car l’engagement de tels candidats mettrait sérieusement en danger la sécurité des citoyens.

Eh bien, il faut croire que le monde de l’enseignement n’a que faire des qualifications légales des futurs enseignants puisque des conseils de services scolaires (CSS) sont prêts à engager du personnel enseignant ne possédant pas les qualifications requises. Et là où le bât blesse de façon scandaleuse, c’est que très peu de voix se sont élevées pour dénoncer les conséquences désastreuses sur la qualité de l’enseignement auprès des élèves touchés par une telle décision, dont le principal effet collatéral encourage le nivellement par le bas.

Des constats qui révèlent à quel point les CSS sont prêts à reléguer la profession d’enseignant à un métier qui peut être confié à n’importe qui possédant quelque lien avec l’emploi offert, et cela, même si le candidat ne possède aucune formation en pédagogie. Et on se demande pourquoi le métier d’enseignant a perdu son attractivité d’antan, lorsque l’enseignement était considéré par la société comme une « vocation ».

À mon avis, la pénurie d’enseignants à laquelle nous faisons face est étroitement liée à une carence systémique d’attractivité chez les futurs enseignants, qui assistent à des démissions en bloc en fin d’année scolaire, quand ce n’est pas pendant l’année scolaire. Et cette nécessaire attractivité va ressurgir quand la lourdeur des tâches des enseignants, notamment la présence croissante des élèves à besoins particuliers, s’estompera grâce à l’intervention de personnels spécialisés.