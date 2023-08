La maladie et la perte d’autonomie

Développer une maladie grave comme un cancer mène, dans la plupart des cas, à une perte d’autonomie.

Une des caractéristiques des personnes atteintes de cancer, c’est la fatigue, voire la grande fatigue. Cette fatigue change la vie des personnes. Les activités qu’il était possible de faire avant la maladie ne le sont plus nécessairement — dans mon cas, j’étais une grande marcheuse et je pouvais parcourir la ville pendant des heures. Maintenant, mes trajets se limitent de plus en plus.

Quand on est aux prises avec le cancer, pour la plupart des gens, un traitement de chimiothérapie est proposé. Dans mon cas, la chimiothérapie m’a laissé des séquelles permanentes. Je fais de la neuropathie en dessous des pieds, ce qui a un impact sur mon sens de l’équilibre, et des physiothérapeutes consultées m’ont fait comprendre que le sens de l’équilibre, c’est la coordination des trois systèmes : les yeux, les oreilles et les pieds. Elles ont précisé que mes pieds ne sont plus fonctionnels à cet égard.

Tout ça change profondément une vie. Je suis en train de passer d’une vie où j’étais autonome à tous égards à une vie où j’ai de plus en plus besoin d’aide.

Généralement, quand il est question dans les médias de la perte d’autonomie, seuls les impacts physiques sont traités. Les impacts psychologiques ne me paraissent pas évoqués. Quand on ne peut plus vivre comme avant la maladie, quand la maladie nous restreint dans nos activités, quand la maladie risque d’éloigner certaines personnes qui peuvent avoir peur du cancer, même si ce n’est pas une maladie contagieuse — on est tous touchés par la peur de la mort et, malgré les améliorations dans le traitement du cancer, beaucoup semblent éprouver des difficultés à faire face à des personnes atteintes du cancer. C’est très souffrant quand des proches semblent nous écarter de leur vie.

Tout ça génère un sentiment de grande solitude que bien des personnes atteintes du cancer ne comprennent pas.

À l’occasion, certains peuvent dire : mais tu n’as vraiment pas l’air malade. Ne pas avoir l’air malade, ce n’est pas ne pas être malade.

En bref, à un moment où on aurait besoin de soutien, celui-ci peut très bien manquer cruellement. Ça rend le processus de perte d’autonomie encore plus pénible.