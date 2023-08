Lettre à une jeune cinéphile vêtue de rose…

Tu sais, tu n’avais pas besoin de porter une robe rose pour voir Barbie. En fait, tu es libre de vêtir ton corps comme bon te semble. Tu es même libre de le façonner à ta guise. Par exemple, il n’y a rien de mal à ce qu’une femme colore ses cheveux en blond platine, paie pour avoir de gros seins et cherche à camoufler sa cellulite. Ce qui s’avère malsain, c’est de croire qu’une créature imaginaire incarne un idéal de beauté. Regarde, dans le film, il y a une Barbie plus ronde que les autres. Une seule ? C’est un peu comme dans les magazines de mode. Toutes les rédactions s’avouent sensibles à la diversité corporelle. Par contre, dans la majorité des numéros, les mannequins filiformes ont toujours le dessus sur les corps normaux. N’est-ce point hypocrite ? Bon, je vois que tu t’emmerdes lorsque Barbie, Ken et les messieurs de Mattel discutent patriarcat, féminisme et autres enjeux de société. Tu n’y comprends rien. Ah oui, tu adores les fringues de Barbie. Tu te demandes si on peut en trouver de semblables chez Shein. Tu veux enfiler un veston beige, un jean, un chandail blanc et des gougounes comme l’héroïne à la fin du film ? Pourquoi dis-tu « ouach » ? Pas ces vêtements-là ! Les autres sont plus jolis ! OK. Savais-tu que Greta Gerwig, celle qui a réalisé Barbie, est la première femme dont le film a atteint plus de 1 milliard de dollars au box-office ? Tiens, pourquoi ne pas regarder Frances Ha ? Une jeune danseuse un brin naïve, un peu trop ceci, un peu trop cela, cherche à prendre son envol. Elle y parvient sans aucune trace de rose, rien qu’avec du noir et du blanc…

