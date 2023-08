Dangereuse impatience

On lit et on entend beaucoup de propos hargneux à l’endroit des cyclistes, qui tous, prétend-on, « ne respectent pas la signalisation et font n’importe quoi ». Pourtant, il n’y a pas plus d’indulgence à l’endroit de ceux qui tentent d’apprendre les règles et les bons comportements. À titre d’instructeur du programme Cycliste averti de Vélo Québec, je participe à l’éducation d’écoliers de 5e et de 6e année (10-12 ans) aux bonnes pratiques à vélo en milieu urbain. Dûment munis de dossards nous identifiant, nous effectuons une sortie en groupe pour pratiquer divers types de virages et de manoeuvres selon un parcours réfléchi autour de l’école. Les enfants subissent plus tard une évaluation individuelle. C’est là que nous observons les plus « belles » manifestations d’impatience de la part d’automobilistes qui, visiblement, ont oublié l’époque où, eux-mêmes apprentis conducteurs, avançaient lentement, hésitants et maladroits au milieu de la circulation. On assiste alors à des dépassements illégaux et à des manoeuvres d’évitement absurdes. On pourrait en rire si ça ne servait qu’à démontrer ce qu’il ne faut pas faire à des élèves qui tendent à croire que ces adultes qui ont passé le permis de conduire savent effectivement conduire. Hélas, cela prend une tournure plus triste quand ceux-ci klaxonnent, crient contre des enfants, les frôlent ou les coupent. Intimider un enfant qui tente d’apprendre, il semble qu’on soit rendu là ! Peut-on ensuite s’étonner quand des non-voyants avec qui je fais du vélo en tandem me racontent leurs multiples cannes blanches cassées par le pare-chocs d’un conducteur trop pressé ? Est-il trop tard pour ramener le civisme au centre de nos comportements ?

