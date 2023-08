Les beaux mystères de la lune

La lune a alimenté les rêves de l’humanité tout au long des siècles. La lune veloutée, toute en chair et en rondeur, est toujours aussi extraordinaire. Éblouissante par sa noblesse et ses prolongements dans la nuit, elle a les moyens illimités de l’art de la représentation, du théâtre, de la peinture. Dorée ou rose, lune framboise, lune fraise, lune des neiges ou lune des sucres, elle déploie toujours avec prodigalité l’étonnant album d’un poète, compose des récits, met en place des scènes émouvantes, à décors éclatants, à costumes fantasmagoriques. La lune regorge de mystères et rivalise avec nos rêves. Elle croît et décroît, elle pénètre la nuit et la transforme en légende avec ses présences et ses absences. Lune des fleurs ou lune du tonnerre, lune du castor, lune du maïs, lune du chasseur, lune des tempêtes, dans la fine trame des nuages en arrière-plan, elle reste la maîtresse de nos nuits. Elle vit, elle meurt, elle est parfois puissance et fraîcheur, netteté et pureté, mais elle ne tient ses promesses que l’instant d’un beau roman, pour revenir en force tenter d’éclairer encore le monde de sa douce et envoûtante pâleur.

