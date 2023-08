Faux problème et mauvaise stratégie

Les grands médias canadiens s’adressent au Bureau de la concurrence du Canada pour qu’il enquête sur le présumé abus de position dominante de Meta avec ses plateformes Facebook et Instagram. [...]

Je sympathise à la cause de nos médias, en perte de revenus publicitaires, certains dépendant désormais de l’aide publique pour survivre. Mais leur démarche auprès du Bureau de la concurrence du Canada est, à mon humble avis, vouée à l’échec, pour la simple raison suivante : Meta n’a pas le monopole de l’accès aux nouvelles concernées. En fait, les missions principales de Facebook et d’Instagram n’ont jamais été de relayer les nouvelles des grands médias. Ces ajouts de contenu, au cours du temps, ont certainement servi Meta en matière d’affluence et de revenus publicitaires. Mais d’aucune façon Meta n’abuse d’une position dominante limitant l’accès aux nouvelles relayées.

Tous les matins j’accède aux nouvelles publiées par Le Devoir, La Presse et Le Journal de Montréal, entre autres, et gratuitement pour les deux derniers. [...] Du point de vue du consommateur, où donc est le problème ? Au pis aller, il s’agit d’un changement d’habitude insignifiant. Les grands médias canadiens doivent revoir leur stratégie pour récupérer leur part de recettes publicitaires.