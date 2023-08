La laïcité, entre concept et idéologie

« La vérité est comme la religion : elle n’a que deux ennemis, le trop et le trop peu. » — Samuel Butler (1835-1902)

Bien que la religion ne menace plus le Québec, le débat sur la laïcité continue d’alimenter la controverse et le flou, comme le montrent les réactions des lecteurs à l’article récent du professeur et constitutionnaliste Benoît Pelletier, dans votre section Idées. Nous sommes certes justifiés de vouloir assurer la pérennité de ce qui fait de nous un peuple distinct, mais la laïcité telle que définie peut-elle vraiment assurer la sauvegarde de nos valeurs, incluant nos droits et libertés ? Peut-on lui attribuer une immuabilité et une rectitude qui nous protégeraient de toute idéologie politique ou institution jugée malsaine ?

Lorsque l’idéologie, le dogmatisme et la religion prennent le dessus en politique, l’Histoire perd de sa vérité et quand on l’oublie, elle risque de se répéter. Le marxisme, considéré pseudo-religion, n’empêcha pas la montée du communisme et du nazisme qui se voulaient grands défenseurs du collectif tout en bafouant les droits et libertés individuels. La fin de l’emprise cléricale au Québec fut favorisée par des changements structurels et culturels marqués par une dichotomie entre les traditions évanescentes et la volonté de les maintenir. Notre Révolution tranquille fut essentiellement démocratique et pacifique.

L’Histoire et la politique ont montré aussi que toute idéologie donne naissance à des institutions qui concrétisent l’adhésion du groupe au système d’idées qui est proposé et assurent sa cohésion en exerçant un contrôle social sur ses membres. C’est ainsi que l’idéologue politique est amené à préciser sa conception de la loi, de la nation, de l’État. Le concept de laïcité n’échappe pas à cette réalité.