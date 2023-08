Félix Leclerc et la notion de fierté

Il y a 35 ans, Félix Leclerc nous quittait, le 8 août 1988, à 8 heures du matin. Cette date est inscrite à tout jamais dans la mémoire collective du Québec.

On le sait, Félix était un grand amoureux de la langue française. Il lui a d’ailleurs rendu hommage dans plusieurs de ses écrits. Je pense ici entre autres à son texte Interdire la langue française au Québec, au propos provocateur, et encore d’actualité aujourd’hui, plus que jamais. Un texte sur l’importance de prendre soin de notre langue avant qu’elle ne nous glisse des doigts.

Lui qui était et demeure à mes yeux le plus grand auteur-compositeur-interprète du Québec savait reconnaître le talent d’autres artistes de la chanson. Il avait même écrit un texte où il faisait l’apologie entre autres des Vigneault, Charlebois, Ferland, Léveillée, Lévesque. Du côté de la France, il aimait bien Charles Trenet. En fait, il aimait, il va sans dire, la chanson d’expression française dans son ensemble.

On peut affirmer que bon nombre de nos auteurs-compositeurs-interprètes du Québec sont des héritiers de Félix. Il a été celui qui a ouvert la voie. Il a été un semeur.

Quand il s’est produit pour la première fois en France, le 22 décembre 1950, sur la scène de l’ABC de Paris, il a fait un malheur. Ce fut un triomphe. Les Français découvrirent un nouveau roi de la chanson d’expression française, et c’était un Québécois. On connaît la suite.

En plus d’être reconnu par la France, Félix est devenu un véritable mythe au Québec. Un symbole de fierté. Puis, un jour, il s’est installé sur l’île d’Orléans, là où il a continué à donner libre cours à son inspiration. Et c’est dans ce havre de beauté que sa magnifique chanson Le tour de l’île fut composée.

Il fut donc parolier, musicien, poète, dramaturge, romancier (Pieds nus dans l’aube), fabuliste et conteur. Et il a écrit de superbes maximes. D’ailleurs, j’ai relu dernièrement le Petit livre bleu de Félix, qui donne un bon aperçu de son talent d’écrivain.

En tant que professeur, dans le cadre de cours de français langue seconde, j’ai eu le loisir de partager avec des étudiants anglophones des oeuvres de Félix Leclerc en leur expliquant bien la place que ce géant occupait dans la francophonie. Bien entendu, je leur ai fait entendre des chefs-d’oeuvre tels que Moi, mes souliers, Le petit bonheur et L’hymne au printemps.

Mais j’ai surtout pris un malin plaisir à leur faire découvrir la richesse de ses textes de chansons et, par le fait même, toute la beauté de la langue française qui s’en dégageait. J’en ai ressenti une grande fierté. Et la fierté, n’est-ce pas d’ailleurs une grande part du legs de Félix Leclerc ?