L’occupation du territoire est-elle encore une ﻿préoccupation?

Entre 2007 et 2010, j’ai travaillé au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, la partie Occupation du territoire remplaçait alors le ministère des Régions.

En 2017, a été publiée une stratégie gouvernementale, Occupation et Vitalité des territoires pour la période allant jusqu’à 2022.

Cette stratégie comporte plusieurs indicateurs pour mesurer l’atteinte des objectifs. Toutefois, je n’ai pu voir aucun indicateur quant à la mobilité des personnes. Des services de transport en commun existent-ils dans toutes les régions ?

Une amie m’a informée très récemment qu’il n’existait plus de service de bus pour se rendre en Beauce. Si c’est le cas pour la Beauce, j’imagine que plusieurs autres régions ne disposent pas de telles ressources — qu’il s’agisse de bus ou de covoiturage, type Communauto par exemple.

Il est raisonnable de présumer que tous les citoyens des régions ne disposent pas nécessairement des ressources financières nécessaires pour acheter une automobile. De plus, nous sommes dans une ère où les gouvernements (fédéral, du Québec et municipal) consacrent beaucoup d’énergie à persuader les citoyens qu’il existe d’autres moyens de mobilité que l’auto solo (transport collectif, covoiturage, par exemple).

La mobilité est un moyen important pour assurer la vitalité des territoires : songeons à la nécessité de se rendre au travail, à l’école, dans des services de santé, dans des services de loisirs, pour les jeunes ou pour les personnes âgées, pour aller faire ses commissions, pour assister à un spectacle dans une municipalité voisine.

Un territoire où il n’existe aucun transport collectif peut s’avérer moins attractif pour les citoyens. Des instances régionales pourraient-elles mettre en place une logistique de transports susceptible de faciliter, par exemple, le covoiturage ou la mise en oeuvre de taxi communautaire ?

Dans un temps où les gouvernements affectent des fonds très importants pour que de grandes villes telles que Toronto, Montréal, Ottawa et Québec soient reliées, on ne peut que craindre un manque d’équilibre dans l’affectation des fonds publics destinés au transport en commun. Les régions ont des besoins, ceux-ci doivent être reconnus, le service dispensé sous une autre forme que dans les plus grandes villes.