Souvenirs d’enfance

Plus de 120 000 personnes ont essayé le REM, la fin de semaine dernière, un véritable succès. Les témoignages étaient éloquents, et c’est tant mieux. Après sept ans d’attente, on pouvait enfin rallier le centre-ville de Montréal depuis Brossard en 18 minutes. Une dame d’un certain âge témoignait à la caméra, visiblement émue par cette expérience hors du commun.

J’aurais bien aimé que ces gens puissent assister à l’ouverture d’Expo 67, comme moi. En moins de cinq ans, on avait bâti des îles, 60 pavillons audacieux et magnifiques, dont subsiste encore celui de la France, malheureusement travesti en casino. On avait créé de toutes pièces une infrastructure complexe pour célébrer la diversité culturelle, scientifique et architecturale mondiale de l’époque. On y avait construit trois systèmes de transport en commun : l’Expo Express, reliant la Cité du Havre à la Ronde, et deux monorails, le bleu et le jaune, évidemment électriques, et, tenez-vous bien, sans conducteur ! La plupart des chefs d’État et pas moins de 50 millions de personnes avaient visité Expo 67 sur une période de six mois.

J’ai bien hâte d’utiliser le REM pour prendre l’avion, lorsqu’il sera enfin prêt, dans trois ans peut-être. Entre-temps je me rendrai la prochaine fois à l’aéroport en taxi, faute de mieux. L’inauguration du REM m’a rappelé cette formidable époque où l’on voyait grand, où l’on bâtissait du rêve et où l’homme foulait le sol de la Lune.