Sur le jour du dépassement

Chaque année, par le jour du dépassement, on nous rappelle que nous surexploitons les ressources de la planète, en précisant qu’à ce chapitre, un pays comme le Canada est l’un des pires exemples. À cette occasion, malheureusement, les messagers semblent incapables de signifier aux citoyens les changements fondamentaux qu’il faudrait réaliser pour améliorer la situation. Ainsi, le représentant d’Équiterre nous indiquait, cette année, qu’il nous faut transformer nos systèmes de production de biens de consommation, utiliser plus efficacement les ressources qui sont déjà extraites, qui ont servi à produire des biens, et réduire le gaspillage des aliments. Des actions intéressantes, mais très générales et qui doivent être faites par on ne sait pas trop qui, en tout cas pas par nous, qui ne gaspillons pas. Je suggérerais une piste supplémentaire pour essayer de changer les choses, et elle consiste à faire progresser le citoyen de l’écoanxiété vers l’écoculpabilité. Tant qu’on se refusera à reconnaître que chacun d’entre nous est responsable de cette situation, que c’est notre surconsommation individuelle qui est à la base du problème, rien ne changera. Le coeur du problème réside dans les classes moyennes et riches, dont chaque membre est viscéralement convaincu qu’il fait tout ce qu’il faut pour l’environnement, tout en continuant de surconsommer. Le coeur du problème, c’est que notre économie repose sur cette consommation. Le coeur du problème repose sur l’objectif de nos sociétés d’accroître indéfiniment la richesse, ce qui accroît cette consommation. […] Bref, continuons de faire croître notre économie, pour devenir plus riches, et consommer davantage, et on finira bien par atteindre le 1er janvier comme jour du dépassement.

