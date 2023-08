Des mises en garde sur les billets d’avion

Le gouvernement du Canada demande aux fabricants de cigarettes d’apposer de nouvelles mises en garde sur leurs produits. C’est une excellente idée qui devrait aussi inspirer M. Steven Guilbeault, Ministre de l’Environnement et des Changements climatiques. En effet, pour aider les citoyens à mieux prendre conscience des désastres dont leurs émissions en CO2 sont en partie responsables, on pourrait demander aux compagnies d’aviation d’imprimer sur les billets d’avion les images de catastrophes naturelles : feux de forêts et de bâtiments, air pollué, sécheresses et inondations, chaleur suffocante, réfugiés climatiques, humains et animaux affamés ou assoiffés, mers trop chaudes etc.. Les idées ne manquent pas, les médias nous ont montré les images de ces catastrophes et de leurs conséquences depuis le début de l’été, et cela ne se passe pas seulement à l’autre bout du monde. La quantité de CO2 émise durant chaque trajet d’avion pourrait aussi être inscrite sur le billet ainsi que le bilan cumulatif de chaque personne par année en rappelant que la quantité totale de GES émise par chaque habitant ne devrait pas dépasser 2 tonnes par année pour limiter les dérèglements du climat à +1,5 degrés Celsius (Le Devoir, Alexandre Shields, 12 juin 2023). Ces images et des mises en garde pourraient aussi apparaître sur les réservoirs à essence des stations-services, ou sur les factures accompagnant la consommation de produits pétroliers ou la vente de véhicules à essence. Les émissions de CO2 mettent en danger l’avenir des enfants, la survie de l’humanité et de nombreuses espèces végétales et animales. C’est bien plus grave que les effets néfastes de la cigarette et pourtant il semble qu’« on dort au gaz ».

