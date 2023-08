Un sentiment d’exclusion plutôt loufoque

Je comprends très bien le sentiment d’exclusion de Kiyoshi Mukaï et de son épouse Victoria Girón suscité par les propos de M. François Legault rapportés par Sarah R. Champagne le 1er août. J’ai vécu une seule fois un tel sentiment.

En 1980, j’ai migré de Sherbrooke à Québec. Au cours de l’été, un curé est passé chez moi pour faire connaissance et me recenser. En lui disant mon patronyme, il m’a demandé si j’étais Français, Belge ou Suisse. « Non, lui dis-je, je suis un descendant de Léonard Paillé, dit Paillard, installé en Nouvelle-France au XVIIe siècle » (Dictionnaire biographique du Canada).

Lorsque mon épouse lui a révélé qu’elle était une Boivin, il s’est retourné vers moi pour me dire : « Ça, c’est Québécois. » Sans doute est-ce parce que les trois frères Boivin (François, Charles et Guillaume) ont devancé mon ancêtre de quelques décennies qu’ils sont mieux connus. Mais gageons que si j’étais un Courteau, un Geoffrion ou un Deschâtelets, trois patronymes pourtant moins répandus que le mien, ce curé se serait abstenu de tout commentaire.

Mon sentiment d’exclusion n’a duré que quelques minutes et s’est avéré plutôt loufoque. J’ai peine à imaginer ce que c’est que de vivre l’exclusion jour après jour, surtout à cause des propos maladroits du premier ministre.