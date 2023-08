Justin et Sophie se séparent…

En allumant mon téléviseur pour écouter le Téléjournal de 18 h, j’apprends, comme des millions d’autres auditeurs devant leur petit écran, la séparation du couple canadien chouchou : Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Deux réactions spontanées m’habitent…

D’abord, qui cela regarde-t-il, que ce couple se sépare ? N’est-ce pas une décision profondément intime qui ne concerne que les deux principaux intéressés ? Mais personnalité publique oblige, la vie personnelle n’existe plus, surtout quand on est premier ministre. On pourrait pourtant choisir que ce soit autrement. Les journalistes un tantinet sérieux pourraient choisir de ne pas en faire une nouvelle. D’ailleurs, à qui profite-t-elle, cette nouvelle ? Est-elle seulement d’intérêt public ? Fait-elle seulement avancer un dossier de première importance touchant la sécurité publique, la santé, l’éducation, l’environnement, etc. ? Ou alors est-elle pur spectacle, pur coup de baguette frivole digne des journaux à potins à faible tirage ? Poser la question est y répondre…

Ensuite, Radio-Canada a choisi — car il s’agit bien d’un choix — d’en faire sa toute première nouvelle en ouverture du Téléjournal. On a même eu droit à une reprise des images du mariage de 2005, dorénavant dissous, pour nous rappeler que le couple a déjà été chéri. Ainsi, si on n’en était pas encore convaincus, ce contenu présenté à la une nous confirme que la salle de rédaction de Radio-Canada périclite. On a beau être au début du mois d’août, quand tout fonctionne au ralenti en plein milieu des vacances estivales… qu’est-ce qui justifie une décision aussi triviale ?

Un peu de sérieux journalistique, s’il vous plaît…