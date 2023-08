L’anglais pare-chocs à pare-chocs

La Charte de la langue française commence ainsi : « […] L’Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d’assurer la qualité et le rayonnement de la langue française. » Elle se conte des histoires. Tous les Québécois francophones n’ont pas cette volonté, même en région très ou exclusivement francophone. Du moins en ce qui concerne le monde de l’automobile. C’est manifestement le cas de l’organisateur du « JP’s event car show », qui s’est tenu à la mi-juillet, dans le Kamouraska. Vérification faite, il tenait, à l’instar de ses amis organisateurs de spectacles de même type, à cette appellation en langue anglaise. Il n’entendait n’y rien changer, invoquant sa liberté d’expression. Bien sûr !

Le problème est ailleurs et plus profond. En fait, le monde des amis des vieilles automobiles participe viscéralement à la culture de l’industrie automobile et de la moto. C’est en anglais qu’est née cette industrie, qu’elle s’est développée, publicisée et incrustée aux États-Unis comme ici. Les efforts de l’Office de la langue française pour franciser cette industrie n’ont pas encore percé la culture populaire qui, dans ce domaine, demeure anglophone.

Il y a deux ans, j’ai interpellé le propriétaire du Archange Custom Cycle, à Saint-Zéphirin-de-Courval, mon village natal, à propos de la raison sociale anglaise de son magnifique atelier de décoration de motos installé dans l’église paroissiale. Cette année, il annonce sur son site le Spyder-Loup Fest record Guinness ! Rien à faire : dans ce monde, c’est en anglais qu’on se nomme ! Et il en va même chez Hobby Cycle, à Rivière-du-Loup, pour y acheter un vélo ou en faire réparer un.

Récemment, attendant mon tour, j’entendais ma garagiste expliquer à son client la nature des réparations que nécessitait son auto. C’est en anglais qu’elle a nommé toutes les pièces à changer. Gageons que le client n’y comprendra rien quand il lira la facture qui, pour se conformer à la loi 101, sera, grâce au logiciel de la compagnie, écrite en français !