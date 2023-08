Facebook (Meta) met désormais à exécution sa menace de bloquer le relais des nouvelles provenant des médias canadiens. Le gouvernement Trudeau dit continuer à négocier pour faire entendre raison aux mauvais « citoyens corporatifs » que sont les géants du Web. Pour les médias, il reste une carte à jouer : suspendre leur page Facebook et renvoyer leurs lecteurs vers le riche site Web interactif que la plupart utilisent déjà. Auront-ils cette audace ? Pourtant, qu’ont-ils à perdre ? Si les internautes peuvent commenter sur Facebook des nouvelles qu’ils ne peuvent plus y lire, on se retrouvera avec le pire des réseaux sociaux, sans le meilleur, à la façon du Truth Social de M. Trump. En agissant ainsi, Facebook appauvrit certes l’expérience de ses abonnés, mais les milliardaires du Web nous ont déjà habitués à l’obstination irrationnelle. Y aura-t-il davantage de raison du côté des médias ? Après, il leur restera, bien sûr, à convaincre leurs lecteurs de se sevrer de Facebook et de les suivre. C’est là qu’on pourra juger de l’attachement de la population à sa démocratie ou à ses jouets…

