Un champion à soutenir

Avec sa série « Sur deux roues », Le Devoir a brillamment traité des aspects sociaux et urbanistiques du vélo comme moyen de transport. Par contre, un fait qu’on oublie souvent est que le vélo représente une prouesse technique qui illustre le génie humain. En effet, cette mécanique simple et peu coûteuse d’une douzaine de kilos, dont le développement s’est amorcé il y a près de deux siècles, s’avère une formidable machine à amplifier la force humaine. Elle permet ainsi à un cycliste de 100 kilos de se déplacer cinq fois plus vite qu’à pied, avec la moitié de la dépense calorique par unité de distance parcourue, et même de transporter une charge de dizaines de kilos sans grand effort, tout cela sans l’apport d’une énergie externe (animale, thermique ou électrique). Le couple humain-vélo remporte donc la palme de l’efficacité énergétique, ce qui, à notre époque, justifie pleinement de soutenir sans réserve ce mode de transport personnel en zone urbaine.

