«L’opéra file un mauvais coton» au Québec aussi

J’irai à Québec, demain, assister à la représentation du Roméo et Juliette à la salle Louis-Fréchette. L’an dernier, la salle était à moitié vide pour le Faust de Gounod. J’ai consulté le site de réservation pour les trois représentations de cette année. Même chose ! À l’oeil, moins de 50 % de billets vendus pour chacune des représentations. Affligeant. L’opéra file un mauvais coton ici aussi… plus ou moins 5500 sièges impossibles à remplir !

Quelles constatations faire ? Bassin de population insuffisant. Manque d’intérêt général, de toute façon, de la population pour l’opéra et, encore plus, cet événement en plein été. Manque d’envergure de ce festival pour attirer les amateurs d’opéra de l’extérieur. Mauvaise campagne publicitaire…

Et toutes mes pensées vont aux chanteurs et chanteuses, au choeur, à l’orchestre et à son chef invité, qui se produiront devant des parterres anémiques.