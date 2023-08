Réponse à Lucia Dauphin

Quel beau témoignage que le texte de Lucia Dauphin paru dans Le Devoir le 29 juillet dernier ! Effectivement, il reste beaucoup de chemin à parcourir en ce qui a trait à l’enseignement des différences. On devrait cesser d’employer les termes tels que « atteint d’autisme », parce que ce n’est pas une maladie qui s’attrape. Notre cerveau est tout simplement bâti différemment. Cesser d’associer l’autisme à la déficience intellectuelle aussi… Notre autisme se trouve dans un spectre, donc, il y a des gens de tous genres, exactement comme chez les neurotypiques. Un grand nombre d’autistes qui se font diagnostiquer adultes et qui ont su traverser l’enfance et l’adolescence en faisant fi de leurs grandes difficultés d’adaptation peuvent témoigner de ce dernier point ; ils ont une intelligence normale (QI), mais auraient grandement bénéficié de mesures d’adaptation qui leur auraient permis de vivre moins de traumatismes dans leurs différents parcours.

Nos mesures de régulation, qui ne dérangent personne au fond, nos besoins de calme, de douceur, d’environnements sécurisants pourraient en plus profiter à tous tant à l’école que dans les milieux de vie et de travail.

Nous sommes nombreux, nous sommes utiles, mais nous sommes différents. Un peu plus de « bleu », comme un beau ciel heureux n’est que plus harmonieux !