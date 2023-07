The Price Is Not Right

Pardonnez-moi pour l’utilisation de la langue anglaise dans ce titre qui fait référence à une émission américaine axée sur les prix d’articles de consommation. Malheureusement, il est rarement fait mention que cette glorification du prix économique des objets fabriqués ne reflète qu’une partie des coûts réels, car elle exclut les dépenses collatérales que leur consommation provoque sur le plan social et environnemental.

Pour illustrer cette affirmation, essayons de mesurer les impacts causés par la consommation exponentielle de burgers, frites, pizzas, hot-dogs, boissons gazeuses, pâtisseries à l’huile de palme et autres sur les coûts du système de santé. Cette « transe dans le gras » doublée d’une surutilisation de sel et de sucre dans les mets préparés offerts dans les supermarchés gonfle les dépenses de l’État. Ces frais oubliés ne sont malheureusement jamais comptabilisés dans le prix de ces aliments. Et que dire de la sédentarisation de nos jeunes, dont l’embonpoint augmente proportionnellement avec le temps consacré à « leurs bidules électroniques » ? […]

Le double langage concernant les subventions et l’utilisation des hydrocarbures, le déni qui accompagne l’usage de produits nocifs pour l’environnement et la nonchalance de nos gouvernements à les réglementer efficacement, tout cela constitue un cauchemar éveillé, dont le réveil sera brutal. […]

Quand [François] Legault nous présente l’avenir en Hummer électrique et que nos décideurs politiques et économiques s’en lavent les mains en nous lessivant le cerveau avec de l’eau de plus en plus polluée, le prix à payer pour les générations à venir sera colossal si elles veulent assurer leur survie. Heureusement, nous ne serons plus là pour mourir de culpabilité.