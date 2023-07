Une tradition de théâtre québécois à Avignon

Votre intéressant article sur le Festival d’Avignon et son nouveau directeur (À Avignon, Tiago Rodrigues veut du pluralisme, de l’écologie et un peu de québécitude, 19 juillet) ne fait état, nous en sommes bien conscients, de la participation québécoise à cet événement qu’au cours des trois dernières décennies. Néanmoins, tout en partageant vos propos à cet égard, il serait juste de ne pas omettre de rappeler à notre mémoire une présence de notre théâtre moins « discrète » à une époque plus éloignée, alors sous la direction de Paul Puaux, successeur de Jean Vilar.

De sa fréquentation régulière de nos scènes dans les années 1970 découlèrent plusieurs invitations. En 1977, ce fut le Théâtre V.G.C.I. (ville de Québec) avec trois pièces, respectivement signées Jean Barbeau, Serge Mercier et Michel Tremblay. L’année suivante, le festival n’accueillit pas moins de trois spectacles : une oeuvre de Roland Lepage, produite par le Théâtre populaire du Québec, la pièce Quatre à quatre, de Michel Garneau, interprétée par le Théâtre de la Commune d’Aubervilliers et un monologue du comédien Marc Favreau, livré sous les oripeaux de son personnage Sol. Fut également faste la 33e édition avec la présentation de trois textes d’Antonine Maillet, joués par le Théâtre du Rideau vert et la création de L’abécédaire conditionnel, de M. Garneau, spectacle-laboratoire de la Fondation du théâtre public (Montréal).

Sur cette lancée, cette fois-ci sous la direction de Bernard Faivre d’Arcier, furent reçues en 1982 deux invitations : l’une par la Ligue nationale d’improvisation et l’autre, au volet Musique sacrée, qui prit la forme de la commande d’une messe adressée au compositeur Gabriel Charpentier, dont la célébration, à la fois dite et chantée, eut lieu en la cathédrale Notre-Dame-des-Doms.

En guise de post-scriptum à cette recension, peut-être faudrait-il ajouter un troisième rendez-vous avec M. Garneau, bien que non inscrit à l’« IN » du festival, que fut, en juillet 1983, la création française d’Émilie ne sera plus jamais cueillie par l’anémone, redevable à nouveau au Théâtre de la Commune, à la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, espace extra-muros, en quelque sorte complémentaire aux lieux scéniques traditionnels occupés par le festival, essentiellement sur le territoire de la cité des papes.

En résumé, de quoi laisser espérer, tel que vous l’exprimez avec raison dans votre article, le retour prochain de la visibilité prégnante de cette « québécitude » au cours des futures éditions de ce prestigieux festival de théâtre de renommée mondiale.