Le tueur du siècle

Selon une étude récente, la chaleur en Europe aurait causé la mort de 61 672 personnes du 30 mai au 4 septembre 2022, avec un pic de 11 637 décès en juillet. La climatisation aura sûrement sauvé la vie de milliers de personnes vulnérables.

Mais qu’en sera-t-il d’ici 2100 dans les pays plus chauds et plus pauvres, où la climatisation est rare, parce que trop chère ? Ce sera l’hécatombe. Pour la première fois depuis des années, nous verrons l’espérance de vie décroître sur la planète. Le réchauffement climatique, avec son cortège de catastrophes, sera à n’en pas douter le grand tueur du siècle.

Du temps de la pandémie covidienne, nous avons vu à plusieurs reprises des scènes d’enterrement de masse. M’est avis que cela se reproduira souvent à l’avenir avec l’emballement climatique et les canicules.